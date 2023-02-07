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ФСБ разгромила ячейки террористов в Москве и Красноярске

Степан Жирнов
Происшествия
ФСБ разгромила ячейки террористов в Москве и Красноярске
Фото: Pixabay

Сотрудники ФСБ ликвидировали межрегиональную ячейку террористической организации Катиба Таухид валь-Джихад* в Москве и Красноярске. Об этом во вторник, 7 февраля сообщил ЦОС ФСБ РФ.

По предварительным данным, четверо злоумышленников занимались вербовкой и отправкой боевиков в Сирию. Помимо этого, они финансировали членов группировки, а также призывали к террористической деятельности.

При обыске по местам проживания задержанных были изъяты пропагандистские видеозаписи, а также электронные носители информации, телефоны и банковские карты.

По факту преступления возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что сотрудники ведомства задержали троих россиян в Свердловской области, которые готовили теракт на железнодорожном объекте.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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