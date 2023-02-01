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Силовики задержали троих россиян в Свердловской области за подготовку терактов на ж/д

Степан Жирнов
Происшествия
Силовики задержали троих россиян в Свердловской области за подготовку терактов на ж/д
Фото: Depositphotos

В Свердловской области сотрудники ФСБ задержали троих россиян за подготовку терактов на железнодорожных объектах. Об этом стало известно в среду, 1 февраля.

По предварительной информации, злоумышленники действовали по заказу украинских радикалов, которые обещали преступникам вознаграждение.

В ходе обысков по местам проживания задержанных изъяты символика украинского националистического вооруженного формирования, средства связи и подробная схема расположения объектов регионального отделения ОАО «РЖД».

По данному факту были возбуждены уголовные дела по статьям «Террористический акт» и «Содействие террористической деятельности», сообщил ТАСС. Фигурантам грозит от 12 лет до пожизненного заключения.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ накрыли 38 подпольных оружейных мастерских на территории страны.

Свердловская область ФСБ Терроризм Уголовные дела Задержания
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