Силовики задержали троих россиян в Свердловской области за подготовку терактов на ж/д

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В Свердловской области сотрудники ФСБ задержали троих россиян за подготовку терактов на железнодорожных объектах. Об этом стало известно в среду, 1 февраля.

По предварительной информации, злоумышленники действовали по заказу украинских радикалов, которые обещали преступникам вознаграждение.

В ходе обысков по местам проживания задержанных изъяты символика украинского националистического вооруженного формирования, средства связи и подробная схема расположения объектов регионального отделения ОАО «РЖД».

По данному факту были возбуждены уголовные дела по статьям «Террористический акт» и «Содействие террористической деятельности», сообщил ТАСС. Фигурантам грозит от 12 лет до пожизненного заключения.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ накрыли 38 подпольных оружейных мастерских на территории страны.