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Приметы и советы

Полицейские задержали наркокурьера в центре Москвы

Араз Салехов
Происшествия
Полицейские задержали наркокурьера в центре Москвы
Фото: Пресс-служба УВД по ЦАО

Сотрудники полиции задержали на улице Хамовнический Вал закладчика наркотиков. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве.

По данным ведомства, в полицию поступила информация о распространении наркотиков в центре столицы. В ходе розыска полицейские задержали подозреваемого, им оказался 25-летний житель Санкт-Петербурга. У мужчины изъяли 39 пакетиков с неизвестным веществом. Позже экспертиза показала, что изъятое является гашишем, общая масса которого составила 107,3 грамма. В дальнейшем в квартире подозреваемого обнаружили еще 82 пакетика с гашишем общей массой 199,9 грамма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

3 февраля в Первомайском поселении на территории ТиНАО сотрудники вневедомственной охраны задержали закладчика наркотиков. При личном досмотре росгвардейцы обнаружили у молодого человека 85 пластиковых упаковок с неизвестным веществом.

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