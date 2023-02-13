Politico: Четыре российских банка могут попасть под санкции ЕС

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Четыре российских банка могут попасть в новый список санкций Евросоюза. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает издание Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов.

— Новые финансовые санкции: против четырех российских банков, включая крупнейший частный банк России Альфа-банк, — говорится в публикации.

Кроме того, планируется ввести запрет на импорт в Европу резины и битума из России, а также на экспорт отдельных товаров, среди которых грузовики и машины, используемые для строительства. Новый пакет санкций может включать в себя запрет на экспорт электронных компонентов для военных целей, передает Politico.

До этого министр иностранных дел Австрии Александер Шалленбер заявил, что Евросоюз «не должен промахнуться» с возможным запретом на выдачу виз для граждан России. Как отметил глава внешнеполитического ведомства, объединению необходимо сперва подумать о следующем дне в отношениях.

В конце декабря еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс заявил, что Евросоюз достиг потолка по введению санкций в отношении России.