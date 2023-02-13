Девять человек погибло на дорогах Москвы за прошедшую неделю
В период с 6 по 12 февраля на дорогах столицы погибли девять человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы в понедельник, 13 февраля.
По данным ведомства, за отчетный период в столице зафиксировали 123 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли девять человек и еще 134 получили травмы. Среди пострадавших 16 детей в возрасте до 16 лет.
Чаще всего на прошедшей неделе сталкивались транспортные средства — 54 случая. Также за этот период произошло 47 наездов на пешеходов и два ДТП с участием велосипедистов.
Самым аварийным днем оказался вторник — 24 столкновения. Меньше всего ДТП произошло в воскресенье — всего 13.
Количество летальных исходов на дорогах столицы увеличилось по сравнению с предыдущей неделей. Так, в период с 30 января по 5 февраля в Москве в результате ДТП погибли шесть человек.