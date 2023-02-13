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Девять человек погибло на дорогах Москвы за прошедшую неделю

Степан Жирнов
Происшествия
Девять человек погибло на дорогах Москвы за прошедшую неделю
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции города Москвы

В период с 6 по 12 февраля на дорогах столицы погибли девять человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы в понедельник, 13 февраля.

По данным ведомства, за отчетный период в столице зафиксировали 123 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли девять человек и еще 134 получили травмы. Среди пострадавших 16 детей в возрасте до 16 лет.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции города Москвы
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Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции города Москвы
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции города Москвы
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Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции города Москвы
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции города Москвы
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Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции города Москвы
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции города Москвы
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Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции города Москвы
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции города Москвы
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Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции города Москвы
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции города Москвы
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Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции города Москвы
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции города Москвы
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Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции города Москвы
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции города Москвы
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Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции города Москвы
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции города Москвы
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Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции города Москвы
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции города Москвы
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Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции города Москвы

Чаще всего на прошедшей неделе сталкивались транспортные средства — 54 случая. Также за этот период произошло 47 наездов на пешеходов и два ДТП с участием велосипедистов.

Самым аварийным днем оказался вторник — 24 столкновения. Меньше всего ДТП произошло в воскресенье — всего 13.

Количество летальных исходов на дорогах столицы увеличилось по сравнению с предыдущей неделей. Так, в период с 30 января по 5 февраля в Москве в результате ДТП погибли шесть человек.

Автомобили ГИБДД Москва Смерть ДТП
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