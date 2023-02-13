Нарышкин: Запад все еще смотрит на другие страны как на объекты колониального порабощения

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Страны западного мира до сих пор смотрят на другие государства как на объекты колониального порабощения. Об этом в понедельник, 13 февраля, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

— Нынешним деятелям Запада свойственно утверждать, что положение их стран якобы обусловлено эффективностью демократических институтов, — сказал он.

Однако причина такого положения кроется в несправедливом и насильственном перераспределении, а также распределении средств в ущерб всем тем, кто не является частью так называемого золотого миллиарда, поделился Нарышкин. На сегодняшний день многие из африканских и азиатских партнеров России выступают в поддержку российских инициатив, основанных на принципах многополярности, цитирует его РИА Новости.

В начале января журналист Сергей Строкань заявил, что США, Россия и Китай формируют новую многополярность. По его словам, российская спецоперация на Украине и конфликт вокруг Тайваня привели к перевороту в международной политике. Америка и коллективный Запад стали одним из двух полюсов, противопоставляя себе РФ и Китай.