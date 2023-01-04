Отношения США, КНР и России назвали формированием новой многополярности

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Соединенные Штаты, КНР и Россия формируют новую многополярность. Такое мнение высказал журналист Сергей Строкань в статье для издания «Коммерсантъ».

Он написал, что российская спецоперация на Украине и конфликт вокруг Тайваня привели к перевороту в международной политике. Америка и коллективный Запад стали одним из двух полюсов, противопоставляя себе РФ и Китай.

В то же время автор отметил, что Москва и Пекин пока не могут называть друг друга союзниками, несмотря на демонстрацию сближения, потому что имеют разные интересы в США и Европе.

Отмечается, что Россия усилила сотрудничество с КНР, пытаясь амортизировать последствия западных санкций. В то время как китайская дипломатия, несмотря на критику рестрикций, пытается лавировать между РФ и Западом в своих интересах. В конце прошлого года Китай в очередной раз дал понять, что ожидает не столкновения, а взаимодействия полюсов многополярного мира, сделан вывод в публикации.

Военный конфликт с участием ведущих держав мира может начаться в связи с развитием событий на Украине, Тайване и Корейском полуострове. Об этом 2 января заявил российский сенатор Алексей Пушков.