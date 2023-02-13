Москва выставила на торги 177 парковочных мест в ЮЗАО

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Столица выставила на продажу 177 парковочных мест на многоуровневых наземных и подземных стоянках, расположенных на юго-западе города. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

— 177 лотов площадью от 9,3 до 24,5 квадратного метра будут реализованы на открытых аукционах на повышение цены, посредством публичного предложения с последовательным понижением начальной стоимости, а также на торгах без объявления цены, где участники сами называют сумму, которую готовы заплатить за объект, — рассказал он.

Больше всего объектов расположено в Северном и Южном Бутове — 129, другие машино-места находятся в Северном Бутове, а также в районах Академический и Ломоносовский. Прием заявок на право приобретения парковочных мест завершится с 15 по 28 февраля, торги пройдут онлайн на площадке «Росэлторг», передает официальный сайт мэра Москвы.

В минувшем году Москва продала на торгах 6,6 тысячи машино-мест, что сопоставимо с результатами 2021-го и более чем вдвое превышает показатели 2020 года. При этом наибольшее число реализованных машино-мест расположено на западе столицы — 1,6 тысячи.