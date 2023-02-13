Ефимов: Право на реорганизацию участка бывшей промзоны «Южное Очаково» выставили на торги

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Стартовал прием заявок на участие в торгах, победитель которых получит право на комплексное развитие участка бывшей промзоны «Южное Очаково». Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— До 23 марта инвесторы могут подать заявку на участие в торгах на право провести комплексное развитие участка бывшей промзоны № 37а «Южное Очаково» площадью 12,98 гектара. Аукцион запланирован на 3 апреля, — сказал он.

Заммэра добавил, что объем инвестиций в проект составит 13,94 миллиарда рублей. Ежегодный бюджетный эффект для Москвы оценивается почти в миллиард рублей.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что сейчас на предлагаемом участке расположены склады, автосервисы и объект незавершенного строительства. После реорганизации на месте бывшей промзоны появятся офисные комплексы, магазины, кафе и многое другое.

До этого Владимир Ефимов сообщил, что специалисты проведут реорганизацию участка неэффективно используемой территории в Можайском районе. Ежегодный бюджетный эффект для Москвы от реализации данного проекта оценивается в 1,3 миллиарда рублей.