Флорист Тайлер рассказала, как выбрать букет на 14 февраля

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Выбрать букет на День всех влюбленных будет легче, если знать характер той, кому он предназначен. Об этом рассказала флорист Ксана Тайлер.

По словам флориста, каждому характеру соответствуют определенные цветы. Если у девушки строгий характер, то лучше сделать выбор в пользу цветов в темных тонах. Лучше выбрать классические розы. Женщинам с более мягкими чертами характера подойдут цветы в нежных тонах и более «воздушные» цветы, такие как пионы или тюльпаны.

Флорист добавила, что цены на букеты поднимаются в праздники, поэтому стоит подумать о покупке заранее и заказать цветы на указанные время и дату, передает РИАМО.

Ранее повар Тарас Егоров рассказал, какие блюда можно приготовить в качестве закусок на 14 февраля. Эксперт подчеркивает, что для романтического вечера можно приготовить брускетту. В большинстве случаев ее готовят с добавлением вяленых томатов, однако начинки могут быть и другими, передает ФАН.

«Вечерняя Москва» узнала у психолога, профессиональной свахи и руководителя международного брачного агентства Татьяны Тасуевой, как пережить 14 февраля одинокому человеку.