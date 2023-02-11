«Одиночество не порок»: как человеку без пары провести День всех влюбленных

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День всех влюбленных — праздник, который проводят вместе со своей второй половинкой. Но есть много людей, которым еще не посчастливилось встретить свою любовь. «Вечерняя Москва» узнала у психолога, профессиональной свахи и руководителя международного брачного агентства Татьяны Тасуевой, как пережить 14 Февраля одинокому человеку.

По ее словам, причины, по которым люди одиноки, — самые разные. Одним сложно угодить, вторым непросто решиться на встречу, а третьи и вовсе не разобрались в том, что им нужно от будущего партнера и какими качествами он должен обладать.

— Одиночество связано с нежеланием искать любовь, работать над собой, улучшать себя, обогащать свой внутренний мир и совершенствовать внешний облик, — сказала эксперт. — Это как раз тот случай, когда спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Если вам лень заниматься собой, выстраивать отношения, боюсь, такими темпами можно до седых волос ждать встречи со своей судьбой.

Но одиночество не порок, подчеркивает Тасуева. И если вы ко Дню всех влюбленных подошли в гордом одиночестве — это не повод грустить и отчаиваться.

— 14 февраля в Москве, как и во многих городах России, проводятся различные вечера встреч, на которых можно познакомиться с тем, кто находится в поисках любви. И историй, когда люди там находили друг друга и даже создавали семью, немало, — рассказывает собеседница «ВМ».

Прекрасно провести время можно и в компании друзей. Это позволит отогнать грусть и настроиться на позитивную волну.

— Это же праздник все-таки. Купите себе подарок, проведите весело этот день, устройте сюрприз своим близким. Быть может, и вам кто-то тоже вручит презент, — говорит психолог.

Тасуева также порекомендовала одиноким сердцам 14 февраля посещать как можно больше развлекательных учреждений, где много тех людей, которые, как и они, ищут приятных встреч для любви.