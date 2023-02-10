«Буйство красок и половодье чувств»: топ-5 романтических мест на 14 Февраля в Москве

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Москве много живописных локаций. Некоторые из них отлично подойдут для встречи 14 Февраля — Дня всех влюбленных. Где в столице можно провести романтический вечер вместе со своей второй половинкой, «Вечерней Москве» рассказал эксперт по туризму Николай Мельник.

Цветочный рай

По словам эксперта, место, которое непременно стоит посетить любящим сердцам, — Главный ботанический сад (Ботаническая улица, дом 4).

— Это богатейший своими коллекциями растений сад в Европе, где представлено все разнообразие растительного мира практически всех континентов и климатических зон земного шара, — сказал эксперт. — Рекомендую побывать в фондовой оранжерее, розарии и дендрарии. Буйство красок и половодье чувств вам обеспечено.

Ботанический сад доступен для посетителей с 08:00 до 22:00. У влюбленных будет достаточно времени насладиться живописным миром ландшафтных экспозиций и благоухающих роз.

Романтика в деталях

Какое романтическое свидание обходится без уютной атмосферы и изысканной кухни? Никакое! По мнению Мельника, еще одним чудесным местом для прекрасного времяпрепровождения станут столичные рестораны.

— Вот уж чем, а разнообразием гастрономических изысков Москва не уступает ни одной мировой столице, — заметил он. — Однако если вы желаете не просто потрапезничать, а открыть для себя настоящий мир высокой кухни, я рекомендую выбирать заведения, где представлена молекулярная кухня.

Если же вы хотите наслаждаться не только трапезой, но и захватывающими дух видами, лучше выбирать заведения, расположенные в «Москве-Сити».

— Отличным вариантом станет Sixty — панорамный ресторан на 62-м этаже башни «Федерация», — рекомендует эксперт.

Еще один вариант — White Rabbit — панорамный ресторан новой русской кухни на шестнадцатом этаже «Смоленского пассажа». Его Мельник называет «одним из лучших заведений, где практикуют современные направления в кулинарии».

Панорамная Москва

Из списка мест для романтического досуга лучше исключить самые популярные и всемирно известные локации — Красную площадь, «Зарядье», Покровский собор и так далее. Посмотреть на эти красоты в непосредственной близости можно и в обычный день. А 14 Февраля лучше рассматривать достопримечательности с высоты птичьего полета.

— Чтобы увидеть прекрасный облик столицы, влюбленным можно поселиться в гостинице «Националь». И тогда они по праву могут говорить всем, что из их окна площадь Красная видна, — говорит эксперт.

По его словам, наблюдать, как одна из прекраснейших панорам города оживает в утренние часы и перевоплощается с наступлением сумерек, — это неописуемое удовольствие.

Любовь как сувенир

Ничто не сближает пару так, как совместная работа. Благо в Москве есть места, где влюбленные могут уединиться и заняться полезным, облагораживающим, созидательным делом.

Яркие эмоции и новые впечатления можно получить, если отправиться в Гончарную мастерскую № 1 (Большой Полуярославский переулок, 10, корпус 2).

— Здесь влюбленные смогут принять участие в мастер-классе и создать прекрасный сувенир, который станет символом их любви и верности. На мой взгляд, это один из чудеснейших вариантов нестандартного романтического свидания, — сказал Мельник.

Не столицей единой

Невероятные предложения готовят к 14 Февраля в том числе и туроператоры Подмосковья. Да и в пригороде есть немало живописных мест, которые стоит посетить.

— Увлекательные программы с путешествиями для двоих предлагают в парке-отеле «Орловский» (Ленинский район, деревня Богданиха, Орловский проезд, строение 12 — прим. «ВМ»), — рассказывает Мельник.

Комфортабельные условия с бассейнами под открытым небом и подогревом, а также SPA-процедурами можно найти в отеле «Софрино», заключил собеседник «ВМ».