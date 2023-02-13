FT: В ЕС недовольны Украиной из-за ожиданий скорого вступления в Евросоюз

Фото: flickr/european_parliament

Ряд стран Евросоюза выразил свое недовольство из-за ожидания Украиной скорого вступления в ЕС. Об этом сообщает Financial Times.

— И хотя главы Евросоюза воздерживаются от публичных комментариев, критикующих стремление Украины к присоединению к ЕС, некоторые правительства в частном порядке жестко критиковали украинских политиков за то, что они ожидают быстрого завершения процесса, а руководство Союза — за то, что оно поощряет эти надежды, — говорится в материале на сайте издания.

В статье также приводятся слова заместителя украинского премьер-министра Ольги Стефанишиной, которая призвала в Европе избегать «негативных сообщений» о перспективах вступления страны в ЕС,

Журналист немецкого телеканала ZDF Флориан Нойханн заявил, что Евросоюзу не стоит давать Украине ложных надежд на вступление в блок. Так, во время визита в Киев европейские политики оставляли на флаге Украины автографы и называли саммит «встречей семьи». По мнению журналиста, эти слова являются воплощением соперничества между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем, которые пытаются дать Украине все больше обещаний.