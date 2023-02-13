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Стоматолог Мнацаканян объяснила, почему не стоит пренебрегать профессиональной гигиеной полости рта

Ирина Игнатенко
Общество
Стоматолог Мнацаканян объяснила, почему не стоит пренебрегать профессиональной гигиеной полости рта
Фото: Pexels

Процедура профессиональной гигиены полости рта имеет множество преимуществ, особенно при регулярном прохождении. Подробнее рассказала врач — стоматолог-терапевт Кристина Мнацаканян.

Специалист пояснила, что только профессиональная гигиена полости рта позволяет полностью удалить весь минерализованный твердый налет, так называемый в народе зубной камень. Также при помощи профессиональной чистки можно убрать пигментированный налет, возникающий вследствие имеющихся хронических заболеваний, вредных привычек, употребления красящих продуктов и напитков. Удалить его в домашних условиях проблематично.

По словам специалиста, после избавления от пигментированного налета зубы становятся светлее, достигая своего природного цвета. Кроме того, после профессиональной гигиены полости рта исчезает неприятный запах. Стоматолог добавила, что если проходить данную процедуру регулярно, то можно уберечь зубы от кариеса, передает Life.ru.

Ранее стоматолог Алан Карр сообщил, что страстные поцелуи помогают сохранить здоровыми десны и зубы. Поцелуи способствуют выработке слюны — она сохраняет рот, зубы и десны здоровыми, передает издание argumenti.ru.

Главный врач Балашихинской стоматологической поликлиники № 1 Сергей Комаров рассказал, как диагностировать у себя рак полости рта.

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