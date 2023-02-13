Стоматолог Комаров сообщил способ самостоятельно обнаружить рак полости рта

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Главный врач Балашихинской стоматологической поликлиники № 1 Сергей Комаров рассказал, как диагностировать у себя рак полости рта.

Он отметил, что того, насколько быстро получается выявить заболевание, зависит эффективность лечения. Что касается полости рта, то на развитие злокачественных опухолей могут указывать внешние признаки. Например, на лице появляются шишки, асимметрия или припухлости.

— Нужно внимательно осмотреть полость рта — не появились ли припухлости, узлы, бугристости, эрозии, кровоточащие язвочки, — приводятся рекомендации специалиста на сайте Минздрава Московской области.

Обнаружив какие-либо симптомы злокачественного образования, необходимо обратиться к стоматологу. После диагностики он направит пациента к узкопрофильному специалисту, рассказал Комаров.

Он добавил, что отказ от вредных привычек снижает риск развития рака полости рта.

Британский стоматолог Аллан Карр призвал людей чаще целоваться с возлюбленными, чтобы защитить здоровье зубов и полости рта. По словам эксперта, поцелуи способствуют выработке слюны, которая сохраняет рот, зубы и десны здоровыми.