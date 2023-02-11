Стоматологи назвали поцелуи лекарством от кариеса и инфекций

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Британский стоматолог Аллан Карр призвал людей чаще целоваться с возлюбленными, чтобы защитить здоровье зубов и полости рта, пишет таблоид The Sun.

По словам эксперта, поцелуи способствуют выработке слюны, которая сохраняет рот, зубы и десны здоровыми.

Поцелуй предполагает обмен слюной с кем-то другим. Некоторые организмы могут помочь уменьшить рост бактерий, вызывающих молочницу в полости рта, или некоторых стрептококковых видов, способствующих разрушению зубов.

Карр добавил, что поцелуи также могут укрепить иммунную систему, ведь воздействие полезных бактерий укрепляет сопротивляемость организма инфекциям.

— Поцелуи стимулируют организм к выработке антител для борьбы с вредными инфекциями, — объяснил медик.

Ортодонт Халед Касем посоветовал помимо чистки зубов и использования зубной нити включить в ежедневную рутину по уходу за зубами поцелуи в течение четырех минут.

Слюна нейтрализует кислоты, которые оседают на зубах, что помогает снизить риск развития кариеса и образования стойкого налета в полости рта.

Специалист предупредил об опасности поцелуев в случае, если у одного из партнеров активный герпес вокруг губ или рта или он болен: есть риск подхватить то же самое заболевание.

Несмотря на то, что здоровье зубов очень важно, некоторые люди боятся посещать стоматологов. Происхождение страха объяснил психотерапевт Владимир Файнзильберг.