Психотерапевт Файнзильберг пояснил, почему люди боятся стоматологов

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Психотерапевт Владимир Файнзильберг, объяснил почему многие люди бояться визитов к стоматологам.

По словам эксперта, речь идет об интуитивном страхе, который существует с давних времен, когда в стоматологии сверлили без наркоза и обезболивания, когда многие процедуры были болезненными. По словам психотерапевта, у человека есть определенные страхи, которые передаются из поколения в поколение на протяжении всего человечества.

Файнзильберг подчеркнул, что в настоящее время, медицина развивается, наркоз с каждым годом становиться качественнее, а техника способна подстроиться под особенности человека. Поэтому не стоит бояться визитов к стоматологам, необходимо поддерживать здоровье ротовой полости, передает «Радио 1».

Ранее стоматолог Григорий Кулясов сообщил, что аномалию смыкания зубов нижней и верхней челюстей, окклюзию следует исправлять комплексно. В этом случае врач-ортодонт должен проводить комплексное лечение нарушений прикуса, а врач-алголог – снимать болевой синдром, передает РИАМО.

Кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог, ортопед и пародонтолог Магомед Дахкильгов рассказал, чем опасны вейпы для полости рта.