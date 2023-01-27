Стоматолог рассказал, чем опасны вейпы для полости рта

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Кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог, ортопед и пародонтолог Магомед Дахкильгов рассказал, чем опасны вейпы для полости рта.

Так, постоянное курение вейпа пересушивает слизистую полости рта, снижается выработка слюны, и она хуже омывает зубы. Так на них остается больше налета. Кроме того, от перегретого пара разрушается эмаль зубов, передает Общественная служба новостей.

Врач добавил, что вейпы с никотином сужают сосуды слизистой, это ухудшает питание тканей и приводит к развитию пародонтитов и гингивитов.

Формальдегиды, выделяемые глицерином при нагревании, могут приводить к развитию злокачественных новообразований в полости рта, добавил стоматолог.

Ранее детский кардиолог Химкинской больницы Ирина Пшеничникова сообщила, что регулярное курение вейпа может вызвать митохондриальную дисфункцию, инсульт, инфаркт и другие заболевания сердечно-сосудистой системы, передает «360».

До этого президент России Владимир Путин подписал указ, в рамках которого акциз на сигареты и папиросы будет увеличен на два процента, а на жидкости для вейпов и нагреваемый табак — на 11 процентов.