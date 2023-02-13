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Стартовал прием заявок на участие в Межрегиональной творческой мастерской для литераторов, которая состоится в Ярославле. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщили в пресс-службе департамента СМИ и рекламы города Москвы.

С 25 по 30 мая пройдут семинары, лекции, мастер-классы, творческие вечера, встречи с известными писателями. Также участников ждет обновленный формат секций по разным направлениям, среди них — запись литературного подкаста, стратегии продвижения в издательском мире и другим. Лучшие произведения будут рекомендованы к публикации в «толстых» литературных журналах.

Отбор проводится по таким номинациям, как проза, поэзия, драматургия, критика и публицистика. Завершится прием заявок 30 марта.

8 февраля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о старте приема заявок на участие в конкурсе для изобретателей и инноваторов «Новатор Москвы». Всего в конкурсе будет три номинации: «Проект будущего» — для авторов с инновационными предложениями, «Меняющие реальность» — для разработчиков, готовящих продукт к выводу на рынок, а также «Лидеры инноваций» — для проектов, уже нашедших потребителя.