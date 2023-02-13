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Ефимов: Московский завод займется изготовлением кузовных деталей для китайских кроссоверов

Александр Афонин
Город
Ефимов: Московский завод займется изготовлением кузовных деталей для китайских кроссоверов
Фото: Пресс-служба

Производитель «Альфа Автоматив Техноложиз» (ААТ) и тульский завод «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» заключили соглашение, в рамках которого ААТ будет производить кузовные детали для кроссоверов китайской марки Haval. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— По условиям соглашения столичное предприятие будет выпускать 106 различных компонентов кузова для популярных китайских кроссоверов. Ежегодный объем производства составит от пяти до 6,5 миллиона деталей, — сказал он.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что запуск работ поспособствует локализации зарубежных компаний и развитию российских инженерных технологий. Кроме того, завод позволит организовать новые рабочие места в городе.

Гендиректор компании ААТ Зоригто Саханов отметил, что проект локализации сборки компонентов станет стратегическим шагом в продвижении продукции тульского завода. Таким образом удастся распространить товары предприятия не только на рынок России, но и в граничащие с ней страны.

До этого Ефимов сообщил, что на сайте Единой информационной системы стартовал прием заявок на право заключения офсетного контракта с Москвой. Инвестору предлагается локализовать на территории города производство противоопухолевых препаратов.

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