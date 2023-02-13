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Школу и детский сад возведут на участке бывшей промзоны Дегунино-Лихоборы

Араз Салехов
Город
Школу и детский сад возведут на участке бывшей промзоны Дегунино-Лихоборы
Фото: Pexels

Москва начала аукцион на право реорганизации участка бывшей промзоны Дегунино-Лихоборы, где инвесторы смогут построить школу и детский сад. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщил министр правительства города, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

— По программе комплексного развития территорий на севере столицы планируется строительство крупного жилого района с необходимой жителям социальной инфраструктурой — образовательным комплексом, включающим школу на 800 учащихся и и детский сад для 350 воспитанников, — сказал он.

Заявиться на аукцион можно до 2 марта, итоги по торгам подведут 13 марта 2023 года. Инвестиции в проект оцениваются более чем 36 миллиардов рублей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о начале приема заявок на участие в торгах, победитель которых получит право на комплексное развитие участка бывшей промзоны «Южное Очаково». По его словам, объем инвестиций в проект составит 13,94 миллиарда рублей. Ежегодный бюджетный эффект для Москвы оценивается почти в миллиард рублей.

Максим Гаман Москва Аукционы Школы
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