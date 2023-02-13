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Девушка футболиста Кристиана Нобоа обвинила спортсмена в избиении

Степан Жирнов
В мире
Девушка футболиста Кристиана Нобоа обвинила спортсмена в избиении
Фото: shutterstock

Девушка футболиста «Сочи» Кристиана Нобоа заявила, что спортсмен ее избил. Об этом стало известно в понедельник, 13 февраля.

По словам пострадавшей, спортсмен избил ее на отдыхе в Дубае. Девушка застала возлюбленного с двумя незнакомками и устроила скандал. Вместо извинений спортсмен набросился на сожительницу с кулаками.

Как сообщил Telegram-канал Baza, Нобоа не менее десяти раз ударил свою девушку. Пострадавшая опубликовала фотографии синяков и добавила, что футболист и раньше поднимал на нее руку. Она не рассказывала об этом, так как мужчина обещал исправиться.

После поста девушки поклонники из России высказали недовольство в социальных сетях спортсмена. Вскоре Нобоа убрал возможность комментировать свои записи.

Ранее стало известно, что футболист Александр Кокорин заявил, что «каждый нормальный» мужчина должен отсидеть в тюрьме.

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