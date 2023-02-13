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Появилось видео допроса одного из подозреваемых по делу об избиении мужчины на юге Москвы
Москва, Каширское шоссе, 9к1 Карта всех событий
Подозреваемые по делу об избиении молодого человека на юге столицы доставлены в Следственный комитет на допрос. Видеозапись с показаниями одного из них была опубликована пресс-службой ГСУ СК России по Москве в понедельник, 13 февраля.
Согласно записи, группа молодых людей напала на пострадавшего неслучайно.
Нападение, о котором идет речь, произошло недалеко от дома № 9 по Каширскому шоссе в столице. Четверо злоумышленников напали на молодого человека 2004 года рождения и избили его. Подозреваемых задержали в течение суток. В их отношении было возбуждено уголовное дело.
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