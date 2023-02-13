Появилось видео допроса одного из подозреваемых по делу об избиении мужчины на юге Москвы

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

Москва, Каширское шоссе, 9к1 Карта всех событий

Подозреваемые по делу об избиении молодого человека на юге столицы доставлены в Следственный комитет на допрос. Видеозапись с показаниями одного из них была опубликована пресс-службой ГСУ СК России по Москве в понедельник, 13 февраля.

Согласно записи, группа молодых людей напала на пострадавшего неслучайно.

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Нападение, о котором идет речь, произошло недалеко от дома № 9 по Каширскому шоссе в столице. Четверо злоумышленников напали на молодого человека 2004 года рождения и избили его. Подозреваемых задержали в течение суток. В их отношении было возбуждено уголовное дело.