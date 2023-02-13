Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Косметолог Панченко рассказала, как правильно хранить косметику

Ирина Игнатенко
Общество
Косметолог Панченко рассказала, как правильно хранить косметику
Фото: shutterstock

Косметолог Олеся Панченко рассказала, как правильно хранить косметику, чтобы она служила дольше.

Эксперт отметила, что лучший друг декоративной косметики – холод.

— У каждой девушки есть помады, которые они используют не так часто. Их и стоит переместить в холодильник. Но если в составе парафин и масла, то этот способ не подойдет, — пояснила она в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Холод также поможет спасти карандаш для губ, если он стал размазываться. Но не стоит постоянно хранить его в холодильнике, пары часов вполне хватит, а потом подойдет любое сухое и прохладное место.

Не стоит хранить косметику в ванной, так как в этом помещении тепло и влажно.

Ранее косметолог Натэла Гришина рассказала о пользе кофейного скраба. Химический состав представлен главным действующим веществом — кофеином, которое способно расширять сосуды и усиливать микроциркуляцию кожи, обменные процессы, а также улучшать приток кислорода в клетки, сообщает ФАН.

Отечность под глазами — довольно распространенная проблема, с которой многим людям приходится сталкиваться почти ежедневно. Существует несколько способов справиться с отечностью. О них «Вечерней Москве» рассказала пластический хирург, косметолог Надежда Петраш.

Косметика Красота
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Крупному бизнесу придется делиться: зачем нужен добровольный взнос в бюджет

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Блокаду прорвали сами: в Крыму начали работать первые банкоматы Сбера

Наталия Бурмистрова
Наталия Бурмистрова

Милое очарование старинных улиц: как изменился Таганский район

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Украине так не любят людей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Взбесившихся собак пристреливают: наш враг в методах не стесняется

Сергей Багаев
Сергей Багаев

Имеем завидный потенциал: российская наука развивается в условиях русофобских санкций

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда началась любовь?

Все мнения
О проекте