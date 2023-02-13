Косметолог Панченко рассказала, как правильно хранить косметику

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Косметолог Олеся Панченко рассказала, как правильно хранить косметику, чтобы она служила дольше.

Эксперт отметила, что лучший друг декоративной косметики – холод.

— У каждой девушки есть помады, которые они используют не так часто. Их и стоит переместить в холодильник. Но если в составе парафин и масла, то этот способ не подойдет, — пояснила она в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Холод также поможет спасти карандаш для губ, если он стал размазываться. Но не стоит постоянно хранить его в холодильнике, пары часов вполне хватит, а потом подойдет любое сухое и прохладное место.

Не стоит хранить косметику в ванной, так как в этом помещении тепло и влажно.

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