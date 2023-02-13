В Союзе турагентств сообщили, что спрос на поездки в Турцию не снижается

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Снижение спроса на туры Турцию из-за последствий землетрясений не наблюдается, так как были задеты в основном нетуристические зоны. Об этом сообщил президент Союза туристических агентств, член Координационного совета по туризму при Общественной палате РФ Сергей Голов.

— Снижение спроса мы не наблюдаем. Были задеты в основном нетуристические зоны, — отметил Голов в комментарии НСН.

Эксперт добавил, что отказов от уже приобретенных туров нет. Люди ждут поездку в Турцию, и в основном это Анатолийское побережье, которое не было задето.

Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Его назвали самым сильным с 1939 года. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал материальную помощь всем пострадавшим. Он отметил, что здания восстановят в течение года, передает Царьград.

Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец рассказал «Вечерней Москве», что в мире ежедневно происходят серьезные землетрясения. При этом турецкое землетрясение не должно повлечь за собой рост сейсмической активности в других странах.