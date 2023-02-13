В Шереметьеве в 2026–2027 годах планируют ввести ангары для обслуживания SSJ100 и МС-21

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Московская область, городской округ Химки, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

В 2026-2027 годах в аэропорту Шереметьево планируют ввести в эксплуатацию ангарный комплекс для обслуживания самолетов SSJ100 и MC-21. Об этом в понедельник, 13 февраля, стало известно в ходе презентации руководителя направления развития системы послепродажного обслуживания ПАО «Корпорация «Иркут» Дмитрия Тихомирова.

— План развития системы ТОиР подразумевает ввод в эксплуатацию в 2026–2027 годах ангарного комплекса в аэропорту Шереметьево для обслуживания воздушных судов типа SSJ100 и МС-21, — говорится в материалах презентации.

В рамках проекта планируется создание двух ангаров, в каждом из которых будут размещены шесть стоянок размерности MC-21 или восемь стоянок размерности SSJ100. Кроме того, в ангарном комплексе будут созданы помещения для организации участков структурных ремонтов самолетов, композитных изделий, окраски. В данный момент ведется разработка проектной рекомендации, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что аэропорт Шереметьево обслужил более 28 миллионов пассажиров в 2022 году.