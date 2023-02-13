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Гладков сообщил о повреждении школы при обстреле села в Белгородской области

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Гладков сообщил о повреждении школы при обстреле села в Белгородской области
Фото: belregion.ru

Во время обстрела поселка Красное в Шебекинском городском округе под удар попала местная школа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник, 13 февраля.

— В очередной раз есть разрушения на территории школы — сильно посечен фасад и выбиты окна. Напомню, что все объекты образования в приграничных муниципалитетах находятся на дистанте, — рассказал он.

В результате обстрела никто не пострадал, а оперативные службы продолжают подомовой обход территории, добавил Гладков в своем Telegram-канале.

Недавно в Шебекине из-за обстрела пострадали трое мужчин. Специалисты скорой медицинской помощи доставили их в больницу. Состояние раненых оценивалось на тот момент как легкое и средней степени тяжести. Гладков также рассказал о повреждениях трех автомобилей.

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