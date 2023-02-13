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Российские хакеры утверждают, что взломали сайт военной базы Рамштайн

Араз Салехов
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Российские хакеры утверждают, что взломали сайт военной базы Рамштайн
Фото: pixabay.com/Lukas

Российские хакеры из группировки Killnet утверждают, что взломали сайт американской военной базы Рамштайн в Германии. Об этом стало известно в понедельник, 13 февраля.

— Отвалилась база, как-то так, — говорится в Telegram-канале WE ARE KILLNET.

В ноябре 2022 года украинский хакер, известный под псевдонимом Джокер, переехавший в Донецкую народную республику, заявил, что планы командования Вооруженных сил Украины раскрыты и переданы «куда следует». Хакеру удалось взломать американскую программу управления войсками Украины DELTA. В нее вносятся данные о всех войсках, задействованных в конфликте. С помощью программы можно узнать координаты техники и численность войск.

Помимо этого, полиция Австралии обвинила российских хакеров в атаке на компанию медстрахования. Взломщики получили доступ к именам, адресам, телефонным номерам, номерам медицинского страхования и страховых полисов, а также кодам диагнозов и медицинских процедур клиентов компании.

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