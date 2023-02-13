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Приметы и советы

Всероссийский тур «Ледникового периода» пройдет в поддержку Костомарова

Никита Худяков
Общество
Всероссийский тур «Ледникового периода» пройдет в поддержку Костомарова
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Во многих городах России пройдет ежегодный тур «Ледниковый период. Снова вместе» в поддержку олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщил хореограф и продюсер проекта Илья Авербух.

— Этот ежегодный, уже 19-й, всероссийский тур мы как обычно планировали сильно заранее — еще в прошлом году, но жизнь внесла очень тяжелые коррективы. Мы решили изменить свои планы и бросить все силы на то, чтобы этот тур прошел в поддержку Ромы, — заявил Авербух.

По его словам, гастроли объединят и сплотят всех фигуристов. Он добавил, что проект постарается поддерживать семью Костомарова морально и материально. Авербух уверен, что зрители передадут свою энергию и покажут, что он не один в такой сложной ситуации.

На лед выйдут участники и финалисты телепроекта «Ледниковый период», а также звезды фигурного катания. Шоу пройдет с 24 февраля по 27 мая более чем в двадцати городах России.

До этого двукратный призер Олимпийских игр в конькобежном спорте Иван Скобрев рассказал, что Костомаров все чаще приходит в сознание, а врачи начали заниматься с ним лечебной физкультурой.

Шоу Илья Авербух Роман Костомаров
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