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«Губами шевелит, пытается вставать»: Скобрев рассказал об улучшении состояния Костомароваа

Александр Афонин
Общество
«Губами шевелит, пытается вставать»: Скобрев рассказал об улучшении состояния Костомароваа
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров все чаще приходит в сознание, а врачи начали заниматься с ним лечебно-физической культурой. Об этом сообщил двукратный призер Олимпийских игр в конькобежном спорте Иван Скобрев.

— Мы разговаривали по созданию определенного фонда помощи. Будем помогать все вместе. Очень сложный набор болячек у нас. В сознание его приводят периодически. Сейчас все больше и больше. Врач ЛФК с ним занимается. Толком говорить не может. Губами шевелит, пытается вставать, ворочается немножко, — сказал он в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

До этого ряд СМИ сообщили, что после ампутации стоп из-за сепсиса состояние Костомарова остается тяжелым. Он находится в сознании, но стало известно, что у фигуриста прогрессирует некроз верхних конечностей.

Врач-инфекционист Елена Мескина, комментируя информацию об ухудшении состояния Костомарова, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что развитие сепсиса на верхних конечностях — это процесс, при котором прекращается жизнедеятельность тканей, клеток и внутренних органов. И восстановить работу этих частей тела крайне тяжело.

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