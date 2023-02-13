Диетолог Ковальков пояснил, почему все чаще у подростков в Петербурге диагностируют ожирение

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Ожирение все чаще диагностируют у подростков в Северной столице. Из 100 тысяч несовершеннолетних лишний вес имеют 1493, то есть каждый 67-й. Диетолог Алексей Ковальков пояснил, с чем связана проблема лишнего веса.

Как утверждает специалист, главной проблемой служит нежелание горожан лечить этот недуг или непонимание его природы. Осложняется ситуация тем, что системное заболевание не входит в перечень услуг, которые предоставляются по полису обязательного медицинского страхования.

При этом есть большое количество профильных медучреждений, которые специализируются на лечении ожирения. Ковальков посоветовал не заниматься самолечением и не садиться на различные диеты.

Причинами ожирения могут оказаться многие факторы, наиболее распространенные из которых — эндокринные и психологические нарушения, передает издание «Невские новости».

Ранее психолог Анастасия Савина рассказала, что еда часто может стать реакцией на стрессовые ситуации, поэтому родителям необходимо быть более внимательными: не отбирать у детей еду, не использовать ее для поощрения или наказания, передает РИАМО.

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