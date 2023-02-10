Диетолог Соломатина рассказала, симптомом какой опасной болезни является неутолимый аппетит

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Неутолимый аппетит может указывать на развитие опасного хронического заболевания. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, причин появления неутолимого аппетита может быть несколько. Одна из них — разбалансировка гормонов.

— За насыщение отвечает гормон лептин, — рассказала врач. — Он вырабатывается в жировых клетках. Если человек достаточно полный, то лептин вырабатывается в избыточном количестве. Из-за этого мозг хуже его «слышит» — рецепторы притупляются.

Кроме того, постоянное чувство голода может возникать из-за проблем с инсулином — гормоном, который контролирует уровень сахара в крови.

— Чувство неутолимого аппетита, особенно вкупе с тягой к сладкому, может указывать на развитие раннего диабета, — предупредила Соломатина.

Диетолог добавила: ожирение уменьшает чувствительность организма к инсулину.

Собеседница «ВМ» отметила, что побороть чувство постоянного голода можно. Для этого следует соблюдать следующие рекомендации:

добавьте в рацион некрахмалистые и зеленые овощи (желательно употреблять их при каждом приеме пищи);

не садитесь за стол без продуктов с клетчаткой (фасоль, цельнозерновой хлеб, белый рис, орехи и тому подобное);

употребляйте ягоды, несладкие фрукты и продукты с низким гликемическим индексом (подробнее можно ознакомиться в таблице);

соблюдайте водный режим;

высыпайтесь.

Также диетолог Соломатина рассказала, кому стоит отказаться от чеснока.