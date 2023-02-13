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Наркокурьера задержали на северо-востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Наркокурьера задержали на северо-востоке Москвы
Фото: Пресс-служба ЦВД по СВАО
Москва, Ракетный бульвар Карта всех событий

На северо-востоке столицы сотрудники правоохранительных органов задержали закладчика с крупной партией наркотиков. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по СВАО в понедельник, 13 февраля.

25-летнего злоумышленника задержали на Ракетном бульваре. При себе у мужчины было 97 упаковок с неизвестными веществами, суммарная масса которых составила 159 граммов. Помимо этого полицейские обнаружили два тайника-закладки, в которых были еще два свертка массой 0,49 грамма.

Позже экспертиза показала, что упаковок хранился метилэфедрон и амфетамин. Подозреваемый рассказал правоохранителям, что получил партию наркотиков для продажи.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Фигуранта заключили под стражу.

Другого наркокурьера задержали полицейские в центре Москвы. У него изъяли суммарно более 300 граммов запрещенных веществ.

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