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Приметы и советы

Движение на дорогах для ТПУ «Ярославская» планируют запустить летом

Никита Худяков
Город
Движение на дорогах для ТПУ «Ярославская» планируют запустить летом
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Москва, Северо-Восточный административный округ, район Ростокино Карта всех событий

Летом 2023 года будет запущено движение на дорогах, предназначенных для транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Ярославская». Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщила пресс-служба Департамента строительства Москвы.

— Сейчас на объекте ведется строительство проезда вдоль МЦК, дублера проспекта Мира и Проектируемого проезда № 1214, подпорной стены, плоскостных парковок, дождевой канализации и тяговой подстанции, сетей связи и дорожного ограждения. Общая готовность объекта превышает 50 процентов, — сказал глава ведомства Рафик Загрутдинов.

Основные работы планируется завершить в июле, добавил он. В рамках проекта будет предусмотрено строительство дорог общей протяженностью 3,3 километра, плоскостных парковок площадью 5,1 и 7,7 тысячи квадратных метров, а также отстойно-разворотной площадки общественного транспорта со зданием конечной станции.

Ввод объекта снизит нагрузку на Ярославское шоссе, северо-восточную часть МКАД и проспект Мира. Кроме того, это поможет улучшить транспортную доступность районов Ростокино, Свиблово и Ярославский, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что почти 800 камер обеспечивают безопасность поездок на МКАД.

Строительство Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) Москва
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