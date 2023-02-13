В Госдуме предложили вернуться к переходу на летнее и зимнее время

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Госдумы Михаил Матвеев подготовил и отправил на отзыв в правительство России законопроект о возврате перехода на летнее и зимнее время.

— Законопроект о возврате летнего времени (сезонных переходов) сегодня отправлен на заключение правительства РФ, — написал парламентарий в Telegram-канале.

На постоянное зимнее время Россия перешла в 2014 году. До 2011-го страна два раза в год, весной и осенью, переводила стрелки часов, после этого Россия жила только по летнему времени до изменений в 2014 году.

До этого власти России утвердили производственный календарь на 2023 год. Москвичей ждут восемь государственных праздников и три переноса праздничных выходных.

Так, жители столицы в этом году будут отдыхать: 8 марта (Международный женский день); 1 мая (Праздник Весны и Труда); 9 мая (День Победы); 12 июня (День России) и 4 ноября (День народного единства). При этом дополнительными выходными назначены 24 февраля и 8 мая, так как 1 и 8 января выпадают на выходные дни.