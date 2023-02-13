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Астрологи назвали знаки зодиака, которые озолотятся в феврале

Евгений Белоусов
Общество
Астрологи назвали знаки зодиака, которые озолотятся в феврале
Фото: shutterstock

Астрологи уверены, что уже с 20 февраля рожденные под некоторыми знаками зодиака люди смогут сказочно разбогатеть.

Среди денежных фаворитов: Овны, Скорпионы, Весы и Рыбы. Именно эти счастливчики смогут в феврале повернуть свою жизнь на 180 градусов, получив массу перспективных предложений.

Эти перспективы сулят большие деньги и карьерный рост. Но одними финансами удача у этих знаков зодиака не закончится. Деньги станут неплохим подспорьем для многих начинаний, передает Teleprogramma.pro.

Астрологи составили финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на февраль. Этот месяц будет одним из самых благоприятных в финансовой сфере.

Отсутствие ретроградных планет даст возможность представителям многих знаков зодиака реализовать свои планы, продуктивно провести деловые встречи и заключить удачные контракты.

Карта желаний — прекрасный инструмент для определения и реализации своих желаний на год. Никакой магии в процессе нет, говорят специалисты. Как правильно составить карту желаний и когда это лучше делать, «Вечерней Москве» рассказала биоэнерготерапевт и ясновидящая Мирелла Гасанова.

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