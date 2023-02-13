«Я лишена дара речи»: Хаматова высказалась об отказе «Современника» от спектаклей Ахеджаковой

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Актриса и бывший заместитель художественного руководителя «Современника» Чулпан Хаматова высказалась в поддержку Лии Ахеджаковой после снятия с репертуара последнего спектакля «Игра в джин», в котором играла народная артистка.

— «Игра в джин» — один из последних спектаклей Галины Борисовны Волчек, который она поставила на Лию Ахеджакову и Валентина Гафта. Я лишена дара речи, потому что Ахеджакова — это и есть лучшее, что есть в театре «Современник». И теперь лучшего в этом театре нет. Не знаю, есть ли театр, — сказала она.

По словам Хаматовой, несмотря на снятие спектакля с репертуара театра, любовь к Ахеджаковой остается «всенародной». Кроме того, она обратилась к народной артистке и сказала, что гордится ей, сообщает РБК.

8 февраля сообщалось, что московский театр «Современник» убрал из репертуара спектакль с участием 84-летней Ахеджаковой, показ которого был запланирован в феврале и марте 2023 года.

На официальном сайте театра появилось сообщение, в котором говорится, что спектакль «Игра в джин», назначенный на 13 и 28 февраля, а также на 29 марта, не состоится.