Театр «Современник» убрал из репертуара последний спектакль с участием Лии Ахеджаковой

Фото: Youtube / Скажи Гордеевой. Катерина Гордеева признана в РФ иноагентом

Московский театр «Современник» убрал из репертуара спектакль с участием Лии Ахеджаковой, показ которого был запланирован в феврале и марте 2023 года.

На официальном сайте театра появилось сообщение, в котором говорится, что спектакль «Игра в джин», назначенный на 13 и 28 февраля, а также на 29 марта, не состоится.

— Я ничего не знаю, но все спектакли заменены. По какой причине — распоряжение департамента культуры. Я о своих планах не хотела бы говорить, пока их нет, — цитирует актрису РИА Новости.

В октябре 2021 года ряд СМИ сообщили, что народную артистку России вызвали в СК в рамках проверки спектакля «Первый хлеб». С жалобами в Генпрокуратуру и московскую мэрию обратилась общественная организация «Офицеры России». В частности, ее представители указали на «чрезмерное использование ненормативной лексики» и «неприкрытую пропаганду однополой любви» в спектакле.

Однако позже сама актриса в беседе с «Вечерней Москвой» опровергла сообщения о том, что ее вызывали в СК.