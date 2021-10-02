Лию Ахеджакову вызвали в Следственный комитет из-за жалобы на спектакль

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Народную артистку России Лию Ахеджакову вызвали в Следственный комитет. Об этом она рассказала на сборе трупы театра «Современник».

Актриса сообщила, что приходила в СК на беседу в рамках проверки спектакля «Первый хлеб» по жалобе общественной организации «Офицеры России».

Следователи расспросили артистку о постановке и поинтересовалось, почему ее героиня негативно высказалась о ветеранах.

— Мне от этого всего так тяжело, — пожаловалась коллегам Ахеджакова, сообщает портал URA.RU в Telegram-канале.

В августе Ахеджакова пожаловалась на травлю после скандала, который был вызван спектаклем «Первый хлеб». Она отметила, что ее поддерживает супруг. Он следит за тем, что пишут об актрисе в Сети, а также проверяет фальшивые аккаунты, которые ведутся от имени его жены.

Общественная организация «Офицеры России» обратилась с жалобами в Генпрокуратуру и московскую мэрию из-за спектакля «Первый хлеб» в театре «Современник». Постановку посчитали «предельно неуважительной к защитникам Отечества». В частности, общественники указали на «чрезмерное использование ненормативной лексики» и «неприкрытую пропаганду однополой любви» в спектакле. После этого администрация театра убрала нецензурную брань из монолога главной героини пьесы.

Репертуар театров в России проверят на соответствие стратегии нацбезопасности. Общественным структурам необходимо взять на себя роль контролеров соответствия информационной среды параметрам, которые заданы в том числе и в указе Путина, сообщил председатель общественного совета при Министерстве культуры Михаил Лермонтов.