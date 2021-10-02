Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Лию Ахеджакову вызвали в Следственный комитет из-за жалобы на спектакль

Юлия Курганова

Общество
Лию Ахеджакову вызвали в Следственный комитет из-за жалобы на спектакль
Фото: youtube.com

Народную артистку России Лию Ахеджакову вызвали в Следственный комитет. Об этом она рассказала на сборе трупы театра «Современник».

Актриса сообщила, что приходила в СК на беседу в рамках проверки спектакля «Первый хлеб» по жалобе общественной организации «Офицеры России».

Следователи расспросили артистку о постановке и поинтересовалось, почему ее героиня негативно высказалась о ветеранах.

— Мне от этого всего так тяжело, — пожаловалась коллегам Ахеджакова, сообщает портал URA.RU в Telegram-канале.

В августе Ахеджакова пожаловалась на травлю после скандала, который был вызван спектаклем «Первый хлеб». Она отметила, что ее поддерживает супруг. Он следит за тем, что пишут об актрисе в Сети, а также проверяет фальшивые аккаунты, которые ведутся от имени его жены.

Общественная организация «Офицеры России» обратилась с жалобами в Генпрокуратуру и московскую мэрию из-за спектакля «Первый хлеб» в театре «Современник». Постановку посчитали «предельно неуважительной к защитникам Отечества». В частности, общественники указали на «чрезмерное использование ненормативной лексики» и «неприкрытую пропаганду однополой любви» в спектакле. После этого администрация театра убрала нецензурную брань из монолога главной героини пьесы.

Репертуар театров в России проверят на соответствие стратегии нацбезопасности. Общественным структурам необходимо взять на себя роль контролеров соответствия информационной среды параметрам, которые заданы в том числе и в указе Путина, сообщил председатель общественного совета при Министерстве культуры Михаил Лермонтов.

Читайте также:
Лия АхеджаковаСледственный комитеттеатр «Современник»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Сейчас вам пошучу на три миллиона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время ли для милосердия?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Разорванный хоровод пятнадцати сестер

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Все мнения
О проекте