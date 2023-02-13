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Расписание ряда электричек Киевского направления МЖД изменится 16–19 февраля

Евгений Белоусов
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Расписание ряда электричек Киевского направления МЖД изменится 16–19 февраля
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Киевское направление Московской железной дороги, станция Внуково Карта всех событий

Расписание некоторых поездов Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится 16–19 февраля. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщили в пресс-службе МЖД.

— Из расписания выведут ряд пригородных поездов, курсирующих между Москвой и станциями Солнечная, Внуково, Апрелевка, Нара, а также аэропортом Внуково. У некоторых электричек изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте, — говорится в сообщении.

Причиной изменения расписания поездов является проведение работ по переводу на цифровую систему управления движением станции Внуково и перегона Внуково — Солнечная для обеспечения тактового движения поездов будущего МЦД-4.

Также 26–28 февраля на перегоне Солнечная — Внуково железнодорожники проведут укладку и сварку бесстыковых путей, что отразится на расписании поездов, говорится на официальном сайте МЖД.

Также стало известно об изменении расписания движения аэроэкспрессов, которые следуют в аэропорты Внуково и Шереметьево. В частности, расписание поездов изменится с 27 по 31 января и с 1 по 28 февраля.

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