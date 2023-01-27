Расписание аэроэкспрессов в Шереметьеве и Внукове изменится с 27 января

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Расписание движения аэроэкспрессов, которые следуют в аэропорты Внуково и Шереметьево, изменится с 27 января по 28 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Аэроэкспресс».

Уточняется, что по направлению в Шереметьево расписание поездов изменится с 27 по 31 января и с 1 по 28 февраля.

Аналогичные изменения рейсов ожидаются и на направлении в аэропорт Внуково, подытожили в пресс-службе.

До этого сообщалось, что аэропорт Шереметьево в прошлом году обслужил свыше 28 миллионов пассажиров. Всего за год было перевезено 28 миллионов 422 тысячи человек. Уточняется, что на внутренних воздушных линиях поток пассажиров вырос по сравнению с показателями 2021 года на 0,8 процента и составил 22 миллиона 28 тысяч человек.

На международных линиях в прошлом году аэропорт обслужил 6 миллионов 395 тысяч пассажиров. Самыми популярными международными направлениями по итогам года стали Анталья, Стамбул и Минск.

В 2022 году пассажиры аэропортов Домодедово, Внуково и Шереметьево забыли почти 140 тысяч вещей, среди которых подарки президенту, интимные игрушки и инвалидная коляска.