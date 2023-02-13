Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Астролог Глоба предупредила о глобальном кризисе для одного знака зодиака

Никита Худяков
Общество
Астролог Глоба предупредила о глобальном кризисе для одного знака зодиака
Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Астролог Тамара Глоба заявила, что в феврале представители одного знака зодиака столкнутся с трудностями, если не проявят терпение.

Львам в начале месяца необходимо не поддаваться на нервные провокации и быть более сдержанными. Во второй половине февраля их внимание должно сместиться на семью, в которой могут начаться конфликты, добавила Глоба.

Конец месяца для этого знака может сложиться удачно. Возможное увеличение финансового состояния способно поднять им настроение, передает Teleprogramma.pro.

До этого астрологи предупредили, что текущей весной Девам категорически нельзя брать кредиты, так как подобные решения могут оказать негативное влияние в будущем. Им рекомендуется рассчитывать только на свои силы.

Также астрологи сообщили, что в последний зимний месяц некоторые представители зодиакального круга смогут улучшить материальное положение.

Карта желаний — прекрасный инструмент для определения и реализации своих желаний на год. Как правильно ее составить и когда это лучше делать, «Вечерней Москве» рассказала биоэнерготерапевт и ясновидящая Мирелла Гасанова.

Гороскопы Тамара Глоба Астрология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Бесчувственная близость: что предлагают современные эротические триллеры

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Любить свое дело машина не научит: как студент с помощью нейросети диплом написал

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

С Сергеичем и щи, и солянка вкусней

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Крупному бизнесу придется делиться: зачем нужен добровольный взнос в бюджет

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Блокаду прорвали сами: в Крыму начали работать первые банкоматы Сбера

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Украине так не любят людей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Взбесившихся собак пристреливают: наш враг в методах не стесняется

Все мнения
О проекте