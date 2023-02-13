Астролог Глоба предупредила о глобальном кризисе для одного знака зодиака

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Астролог Тамара Глоба заявила, что в феврале представители одного знака зодиака столкнутся с трудностями, если не проявят терпение.

Львам в начале месяца необходимо не поддаваться на нервные провокации и быть более сдержанными. Во второй половине февраля их внимание должно сместиться на семью, в которой могут начаться конфликты, добавила Глоба.

Конец месяца для этого знака может сложиться удачно. Возможное увеличение финансового состояния способно поднять им настроение, передает Teleprogramma.pro.

До этого астрологи предупредили, что текущей весной Девам категорически нельзя брать кредиты, так как подобные решения могут оказать негативное влияние в будущем. Им рекомендуется рассчитывать только на свои силы.

Также астрологи сообщили, что в последний зимний месяц некоторые представители зодиакального круга смогут улучшить материальное положение.

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