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Трое молодых парней избили и ограбили мужчину на юге Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Трое молодых парней избили и ограбили мужчину на юге Москвы
Фото: СК РФ

На юге столицы группа злоумышленников напала на мужчину, избила и ограбила его. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 13 февраля.

По ее словам, трое злоумышленников в возрасте от 18 до 21 года напали на жертву в столичном парке 6 февраля. Преступники, вооруженные перцовым баллончиком, избили 23-летнего молодого человека и силой отвели его к банкомату. Около банка, угрожая жертве, они заставили снять и отдать им 55 тысяч рублей. После этого банда воришек скрылась, а пострадавший обратился в правоохранительные органы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». По делу задержали двоих подозреваемых, третий злоумышленник находится в бегах. В скором времени фигурантам изберут меры пресечения.

Другое разбойное нападение произошло в центре столицы. Двое преступников ограбили водителя иномарки, угрожая ему пейнтбольным пистолетом.

Разбой Москва Преступления Уголовные дела Задержания
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