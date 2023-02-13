Трое молодых парней избили и ограбили мужчину на юге Москвы

Фото: СК РФ

На юге столицы группа злоумышленников напала на мужчину, избила и ограбила его. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 13 февраля.

По ее словам, трое злоумышленников в возрасте от 18 до 21 года напали на жертву в столичном парке 6 февраля. Преступники, вооруженные перцовым баллончиком, избили 23-летнего молодого человека и силой отвели его к банкомату. Около банка, угрожая жертве, они заставили снять и отдать им 55 тысяч рублей. После этого банда воришек скрылась, а пострадавший обратился в правоохранительные органы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». По делу задержали двоих подозреваемых, третий злоумышленник находится в бегах. В скором времени фигурантам изберут меры пресечения.

Другое разбойное нападение произошло в центре столицы. Двое преступников ограбили водителя иномарки, угрожая ему пейнтбольным пистолетом.