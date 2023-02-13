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Астролог Глоба предрекла фурор для одного знака зодиака в 2023 году

Александр Афонин
Общество
Астролог Глоба предрекла фурор для одного знака зодиака в 2023 году
Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Текущий год станет по-настоящему фееричным и фантастическим для Тельцов, в этот период их будут ждать крайне интересные перспективы. Об этом заявила астролог Тамара Глоба.

По словам специалиста по звездному небу, в год Водяного Кролика Тельцы будут выстраивать свое будущее. Их решения отразятся только через 8–10 лет, в связи с чем им нужно тщательно продумывать каждый шаг.

Наиболее успешными периодами для Тельцов станут весна и начало лета. Тогда Юпитер войдет в созвездие Тельца, а рожденные в это время люди смогут смело начинать новые дела, делать смелые шаги и успешно вкладывать деньги, сказала Глоба на своем YouTube-канале.

Также Глоба заявила, что в феврале представители одного знака зодиака столкнутся с трудностями, если не проявят терпение. Однако конец месяца может сложиться удачно — возможное увеличение финансового состояния способно поднять им настроение.

Карта желаний — прекрасный инструмент для определения и реализации своих желаний на год. Как правильно ее составить и когда это лучше делать, «Вечерней Москве» рассказала биоэнерготерапевт и ясновидящая Мирелла Гасанова.

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