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Автомобилист устроил ДТП на МКАД и пробил ограждение. Видео

Степан Жирнов
Происшествия
Автомобилист устроил ДТП на МКАД и пробил ограждение. Видео
Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

На юго-востоке МКАД столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 13 февраля.

Авария произошла на внешней стороне 18-го километра МКАД, в районе Алексеевской улицы. Столкнулись два автомобиля, один из которых в результате ДТП вылетел за ограждение. На месте работают оперативные службы города.

Видео: Пресс-служба Дептранса Москвы

Движение на участке дороги затруднено. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал москвичей выбирать пути объезда.

Ранее стало известно о том, что за прошедшую неделю девять человек погибли в результате аварий на дорогах столицы.

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