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Из-за ДТП перекрыто движение по Новосходненскому шоссе на севере Москвы
Москва, Новосходненское шоссе Карта всех событий
На севере Москвы произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 13 февраля.
Авария произошла на Новосходненском шоссе в районе дома № 31. На месте работают оперативные службы.
Движение в районе ДТП перекрыто. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал москвичей выбирать пути объезда.
Другая авария произошла на юго-востоке Москвы на внешней стороне МКАД. Два автомобиля столкнулись, в результате чего один из них врезался в ограждение. Эпизод попал в объектив камеры видеонаблюдения.
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