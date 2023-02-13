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Из-за ДТП перекрыто движение по Новосходненскому шоссе на севере Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Из-за ДТП перекрыто движение по Новосходненскому шоссе на севере Москвы
Фото: Вечерняя Москва
Москва, Новосходненское шоссе Карта всех событий

На севере Москвы произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 13 февраля.

Авария произошла на Новосходненском шоссе в районе дома № 31. На месте работают оперативные службы.

Движение в районе ДТП перекрыто. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал москвичей выбирать пути объезда.

Другая авария произошла на юго-востоке Москвы на внешней стороне МКАД. Два автомобиля столкнулись, в результате чего один из них врезался в ограждение. Эпизод попал в объектив камеры видеонаблюдения.

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