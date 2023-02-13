Астролог Глоба предрекла настоящий джекпот одному знаку зодиака в феврале

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Конец февраля подготовил настоящий денежный сюрприз для рожденных под одним знаком зодиака, уверена астролог Тамара Глоба.

— Вторая половина месяца идеальный период для заработка у Козерогов, вложите средства в очень хорошие и крупные покупки, — заявила она.

Однако ни в коем случае не стоит обесценивать свое богатство и тратить все за один вечер. Козерогам следует подумать о финансовых вложениях и разумнее распорядиться деньгами, передает слова Глобы Teleprogramma.pro.

Также Глоба заявила, что в феврале представители одного знака зодиака столкнутся с трудностями, если не проявят терпение. Однако конец месяца может сложиться удачно — возможное увеличение финансового состояния способно поднять им настроение.

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