Новый ухажер обманом заставил врача-психиатра из Москвы отдать полмиллиона рублей

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В столице произошел очередной громкий случай мошенничества, связанный с сайтами знакомств. Об этом стало известно в понедельник, 13 февраля.

История произошла с 36-летней москвичкой, которая работает детским врачом-психиатром. 2 февраля на сайте знакомств женщина познакомилась с неизвестным, который представился Александром. Спустя неделю общения мужчина начал просить деньги в долг. Сперва злоумышленник попросил 32 тысячи рублей на лечение родственника, потом еще 140 — на дополнительные расходы. Затем находились еще поводы. Женщина верила избраннику и переводила необходимые суммы.

В последний раз аферист сообщил, что его забрали в военный комиссариат, и ему нужны деньги, чтобы откупиться. Для этого он попросил 165 тысяч рублей. Когда пострадавшая отправила мошеннику деньги, он добавил ее в черный список и перестал выходить на связь.

Тогда пострадавшая поняла, что ее обманули. Суммарный ущерб составил 429 тысяч рублей. Как сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва», потерпевшая обратилась в полицию.

В последнее время злоумышленники все чаще стали использовать сайты и приложения для знакомств в своих преступных схемах. В связи с этим столичная прокуратура рассказала москвичам, как не стать жертвой мошенников на первом свидании.