Мужчине, который изнасиловал подростка на юге Москвы, предъявили обвинение

Фото: СК РФ

Мужчине, который подозревается в изнасилование подростка на юге столицы, предъявлено обвинение. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 13 февраля.

По ее словам, во время допроса 33-летний мужчина полностью признал вину. В скором времени следствие попросит Нагатинский суд арестовать подозреваемого.

Изнасилование, о котором идет речь, произошло в январе 2023 года. Злоумышленник познакомился с несовершеннолетним подростком и переписывался с ним в мессенджере. Зная, что ребенку еще не исполнилось 14 лет, преступник пригласил подростка к себе домой и совершил в его отношении развратные и иные действия сексуального характера.

В правоохранительные органы обратились родители пострадавшего, которые обнаружили в телефоне подростка переписку со взрослым мужчиной. В тот же день злоумышленника задержали. В его отношении возбудили уголовные дела по статьям «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим шестнадцатилетнего возраста», а также «Развратные действия».