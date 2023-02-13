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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль продлил контракт с клубом

Никита Худяков
Спорт
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль продлил контракт с клубом
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Московский футбольный клуб «Спартак» продлил контракт с испанским тренером Гильермо Абаскалем. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщили в пресс-службе команды.

— Рады, что продлили соглашение с Гильермо и его тренерским штабом. Это то, к чему стремились обе стороны, так что переговоры прошли в конструктивном ключе. Продолжим вместе работать на благо нашего клуба, — сказал генеральный директор клуба Евгений Мележиков.

Новое соглашение с испанским специалистом рассчитано до лета 2025 года. Абаскаль возглавил красно-белых в июле 2022 года.

Под его руководством в нынешнем сезоне «Спартак» одержал 11 побед в Российской премьер-лиге. Красно-белые с 36 очками занимают вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть баллов.

Испанский специалист известен по работе в швейцарских «Кьяссо», «Лугано» и «Базеле», итальянском «Асколи» и греческом «Волосе». Абаскаль пришел в московский клуб в возрасте 33 лет и стал самым молодым главным тренером в российской истории «Спартака».

До этого сообщалось, что бронзовый призер чемпионата Европы по футболу Юрий Жирков объявил о завершении карьеры. За время профессиональной карьеры Жирков успел выступить в таких клубах, как тамбовский «Спартак», ЦСКА, «Челси», «Анжи», московское «Динамо» и петербургский «Зенит».

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